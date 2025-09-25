Trabzonspor’un genç yıldızı Oulai’den kırmızı kart sorusuna şaşırtan yanıt!

Trabzonspor'un Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'dan transfer ettiği 19 yaşındaki genç yetenek Christ Inao Oulai, takıma katıldıktan sonra kesinleşen önceki takımından kalma 4 maçlık cezasını tamamladı.

Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta ilk kez bordo mavili formayı giyebilecek olan Oulai, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Oulai, transfer sürecini, hedeflerini ve teknik direktör Fatih Tekke ile ilişkisini anlattı.

"BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR"

Takım arkadaşlarının desteğiyle adaptasyonunun kolay geçtiğini ifade eden genç oyuncu, “Adaptasyon sürecimin iyi geçtiğini düşünüyorum. Hem kolektif hem de bireysel açıdan çok iyi geçti. Takım arkadaşlarım da beni çok iyi karşıladı. Bu da adaptasyonumu kolaylaştırdı” dedi.

"TRABZONSPOR'UN İLGİSİ BENİ ETKİLEDİ"

Trabzonspor’u tercih etmesinde futbol tutkusunun önemli rol oynadığını söyleyen Oulai, “Özellikle burada forma giymiş eski Fildişili oyuncularla konuştum diyemem ama Trabzonspor’un bana göstermiş olduğu ilgi ve buranın futbol tutkusu beni gerçekten çok etkiledi” ifadelerini kullandı.

"AMACIM TRABZONSPOR'U DAHA DA YUKARIYA TAŞIYABİLMEK"

Başarılı olmayı ve kupa kazanmayı hedeflediğini dile getiren Oulai, sözlerine şöyle devam etti:

“Buraya gelmekteki amacım bu kulübü daha yukarılara taşıyabilmek ve tabii ki burada kupalar kazanmak. Türkiye Ligi’nin iyi ve zorlu bir lig olduğunu biliyorum. Büyük oyuncuların oynadığı, başarılı ve zorlu bir lig. Ben de burada başarılı olmak istiyorum.”

"CESUR BİR OYUNCUYUM"

Kendini sahada cesur bir oyuncu olarak tanımlayan genç futbolcu, “Ben ritmi olan ve risk almaktan korkmayan cesur bir oyuncuyum. Kendimi bu şekilde tanımlayabilirim. SC Bastia’da gördüğüm ve 4 maç ceza almama sebep olan kırmızı kart konusunda konuşmak istemiyorum. Trabzonspor’a transfer oldum ve sadece buraya odaklanmak istiyorum” dedi.

"ÇOK İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖRE SAHİBİZ"

Teknik Direktör Fatih Tekke’nin desteğini de vurgulayan Oulai, “Çok iyi bir teknik direktöre sahibiz. Beni çok iyi karşıladı. Bana her konuda yardımcı oluyor. Adaptasyonumda da çok önemli bir rolü var. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

"ÜST SEVİYEDE BİR LİG"

Trabzonspor’da kendini geliştirmek istediğini söyleyen Oulai, “Türkiye Ligi’nin üst seviyede bir lig olduğunu söyleyebilirim. Fransa Ligue 2’den daha iyi bir seviye var burada. Üst seviyede performansların gösterildiği bir lige geldim. Kendimi burada daha çok geliştirebileceğimi düşünüyorum” dedi.

"SABİT BİR POZİSYONUM YOK"

Pozisyon konusunda esnek olduğunu belirten Fildişi Sahilli oyuncu, “Benim sabit bir pozisyon tercihim yok. Hocamızın beni nerede görmek istiyorsa orada oynayarak takıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.

"U19 TAKIMI ÇOK BAŞARILI"

Oulai, Trabzonspor U19 Takımı hakkında da yorumda bulundu:

“U19 Takımımızın UEFA Gençlik Ligi’nde oynadıkları final karşılaşmasını takip etmiştim. Buradaki genç oyuncularla birebir iletişim kurma şansım olmadı fakat gerçekten başarılı bir ekip olduklarını düşünüyorum.”