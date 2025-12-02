Fransa Ligue 1’de Nice’in Lorient’e 3-1 mağlup olmasının ardından pazar akşamı büyük bir skandal yaşandı.

RMC Sport'un haberine göre; maç dönüşünde antrenman tesislerinde toplanan öfkeli taraftarlar, futbolculara fiziksel saldırıda bulundu.

Yaklaşık 400 kişilik taraftar grubu, takım otobüsünün önünü keserek oyunculara tepki gösterdi.

Oyuncuların otobüsten indiği sırada Terem Moffi ile Jeremie Boga, yaşanan kaos dolu anlarda vücutlarının farklı bölgelerinden darbe aldı. İki oyuncunun özellikle kasık bölgesine yönelen tekmelere maruz kaldığı belirtildi. Oyuncuların aynı zamanda ağır ırkçı hakaretlere uğradığı da ifade edildi.

Olaylar sırasında büyük panik yaşanırken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle futbolcular o bölgeden uzaklaştırıldı.

Fransız basını, iki oyuncunun da hastaneye giderek rapor aldığını ve saldırgan taraftarlar hakkında da hukuki işlem başlatacağını yazdı.

TRABZONSPOR BOGA'NIN PEŞİNDEYDİ

Saldırıya uğrayan Jeremie Boga, yaz transfer döneminde Trabzonspor’un en çok istediği isimlerden biriydi. Teknik direktör Fatih Tekke, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldızı kadroda görmeyi planlarken Trabzonspor yönetimi aylar süren pazarlıklar sonucunda Nice ile anlaşma sağlayamamıştı.