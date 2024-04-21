Trafik kazasında ağır yaralanan astsubay yaşamını yitirdi

Alibey Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, B.G. kontrolündeki otomobil ile Halil Kurt kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Gerçekleşen kazada, sürücüler ile birlikte yaralanan O.Y., olay yerine sevk edilen sağlı ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan, Jandarma Astsubay Halil Kurt, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar O.Y. ve B.G.'nin tedavilerinin devam ettiği belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.