Trafikte yeni dönem! Yaş sınırında değişiklik yapıldı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trafikte yeni dönem! Yaş sınırında değişiklik yapıldı...

Personel servislerine ilişkin Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte trafikte yeni bir dönemin kapısı da resmen aralanmış oldu.

Gerçek Gündem'in haberine göre, personel servis taşımacılığı sektöründe önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte, personel taşımacılığında kullanılacak araçların yaş sınırı 19'dan 21'e çıkarıldı. Bu düzenleme, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının servis hizmetlerine doğrudan yansıyacak.

Uzun süredir sektör temsilcileri tarafından dile getirilen ve güvenlik endişeleriyle ilişkilendirilen araç yaş sınırı, yapılan bu değişiklikle güncellenmiş oldu. Yeni yönetmelik, personel taşımacılığında kullanılan araç filosunun gençleşmesine katkıda bulunmayı ve yolcu güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Yeni Düzenleme Neleri Değiştiriyor?

YAŞ SINIRI 21 OLDU

Yapılan düzenlemeye göre, personel servisi olarak kullanılacak araçların yaşı 21'i geçmeyecek. Buradaki yaş hesabı ise aracın fabrikadan üretildiği yılın hemen ardından gelen ilk takvim yılı esas alınarak yapılacak. Yani aracın üretim tarihi ile değil, kullanıma giriş tarihiyle yaş hesaplaması yapılacak.

YENİ YÖNETMELİK RESMEN YÜRÜRLÜKTE

Söz konusu değişiklik, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” adıyla Resmi Gazete'de yayımlandı ve aynı gün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamındaki uygulamaların denetimi ve yürütülmesi ise Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

SERVİS FİLOLARI ETKİLENECEK Mİ?

Bu düzenleme, özellikle kamuya hizmet veren servis firmalarının araç filolarını güncellemelerini zorunlu hale getirebilir. 21 yaş üzerindeki servis araçlarının kullanımı artık mümkün olmayacak.

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