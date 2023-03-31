Yüksek Hızlı Tren hattında duvar çöktü

Bilecik YHT garında konvansiyonel tren hattının istinat duvarı sabaha karşı çöktü. Bölgeye ekipler ve iş makineleri yönlendirilirken, bölgede Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'ne giden su hattında 1 aydır patlak olduğu öğrenildi. Bu patlak onarılmayınca suyu emen toprağın çökmeye neden olduğu iddia edilirken, Eskişehir-İstanbul arası yolcu ve yük treni seferleri iptal edildi. Bölgede yaşanacak kayma daha önceden öngörüldüğü için gece gündüz TCDDY'a ait personelin 24 saat nöbet tuttuğu öğrenildi. Öte yandan bölgeye yakın TCDDY alt geçidi su gideri olmadığından su ile dolarken, ekipler biriken suyu pompa yardımı ile tahliye etmeye başladı.

Su hattının 1 aydır tamir edilmemesi bölge halkının tepkilerine neden oldu. (İHA)