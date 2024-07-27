Trump başkanlık yarışında farkı açıyor

WSJ'nin bu ay başında gerçekleştirdiği ankette, Trump'ın mevcut destek oranının, Biden'ın 6 puan gerisinde olduğu ortaya çıktı.

Ancak Harris'in performansında önemli bir ilerleme kaydedildiği gözlemlendi. Harris'in kayıtlı seçmenler arasındaki tercih oranı, önceki yüzde 35'ten 11 puanlık bir artışla yüzde 46'ya yükseldi. Buna karşın Trump'ın tercih edilirliği yüzde 47, Biden'ın ise yüzde 39 olarak belirlendi.

ABD Başkanı Joe Biden, yaşına, zihinsel uygunluğuna ve Kasım ayında Beyaz Saray'ı kazanma yeteneğine dair partisi içinde süren tartışmaların ardından 21 Temmuz'da başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı ve yerine Kamala Harris'i önerdi.

Harris, Demokrat delegelerin çoğunluğunun desteğini kısa sürede kazanarak partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaştı.

Demokrat Parti'nin yeni başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da yapılacak olan parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.