Göreve geldiği günden itibaren sürekli eski başkan Biden’ın kararlarını iptal eden ve neredeyse her konuda Demokratları suçlayan ABD Başkanı Trump’tan yeni hamle geldi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Biden’ın ‘otomatik kalem’ ile imzaladığı tüm kararları iptal ettiğini söyledi.

Trump, Biden’ın başkanlık sürecinde imzaladığı kararların yüzde 92’sini iptal ettiğini belirterek, eski başkanı sahtekarlıkla suçladı. Trump, “Uykucu Joe Biden tarafından autopen ile imzalanan tüm Başkanlık Kararnameleri ve diğer belgeler, ki bunlar yaklaşık yüzde 92’sine denk geliyor, bundan böyle geçersizdir ve hiçbir hukuki etkisi yoktur. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın açık onayı olmadan autopen kullanılamaz" dedi.

Trump, ayrıca ‘radikal sol manyaklar’ olarak adlandırdığı bir kesimin Biden’ın elinden başkanlığı aldığını iddia ederek otomatik kalemin yasadışı bir şekilde kullanıldığını öne sürdü.

BIDEN OTOMATİK KALEM İLE KAÇ KARAR İMZALADI?

ABD eski Başkanı Biden’ın otomatik kalem ile kaç karar imzalandığı konusunda bir kayıt bulunmuyor. Ancak Biden’ın zaman zaman kararları bu yöntem ile imzaladığı biliniyor. Biden’ın söz konusu yöntemi seyahatte kullandığı belirtiliyor. Biden’dan önce Obama da aynı yöntemle bazı kararları imzalamıştı.

CNN, 2024'te Biden'ın otomatik kalemle federal havacılık programları için bir fon uzatması imzaladığını bildirmişti. Yetkililer, bu imzanın başkanın Batı Yakası'ndayken fon kesintisi yaşamasını önlemek için kullanıldığını belirtmişti.

Biden geçtiğimiz aylarda kendi döneminde alınan tüm kararların kendisi tarafından verildiğinin altını çizerek Trump’ın iddialarını reddetmişti.

BAŞKANLARIN OTOMATİK KALEM KULLANMASI YASAL MI?

ABD Adalet Bakanlığı 2005 yılında yayımladığı bir görüşte, başkanın yasa tasarılarını elden imza atmak zorunda olmadığını; dilerse bir yetkiliye otomatik imza kalemi aracılığıyla başkan adına imza atma talimatı verebileceğini belirtmişti.

Öte yandan ABD’de Anayasa, başkana af çıkarma konusunda benzersiz yetkiler verirken, sonraki başkanların bunları iptal etmesine ilişkin bir hüküm içermemektedir.

Amerikan Üniversitesi'nde siyaset profesörü ve "Başkanlık Af Gücü" kitabının yazarı Jeffrey Crouch, Mart ayında NBC News'e yaptığı açıklamada, "Biden'ın affının, otomatik kalem kullanımı nedeniyle bir şekilde iptal edilmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu" söylemişti.

OTOMATİK KALEM NEDİR?

Yoğun programları nedeniyle her belgeyi bizzat imzalama imkanı olmayan üst düzey yetkililerin yerine imza atabilen bir cihaz olan Otomatik kalem, imza sahibinin el yazısını taklit eden bir şablon kullanır ve gerçek bir kalemle imzayı kağıda geçirir. Böylece kişinin fiziksel olarak orada bulunmasına gerek kalmadan belgeler “imzalanmış” sayılır.

Otomatik kalem, ABD başkanları ve diğer devlet yetkilileri tarafından zaman kazanmak için sıkça kullanılır.