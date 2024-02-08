Trump bugün ecel terleri dökecek. Karar açıklanıyor

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ABD’de Yüksek Mahkeme bugün, Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın tekrar aday olup olamayacağına karar verecek.

Colorado eyaletinde 2021’de Trump’ın seçimi kaybetmesi nedeniyle kongre binası Trump taraftarları tarafından basılmıştı. Trump’a getirilmek istenen seçim yasağı, ABD İç Savaşı’ndan kalma “isyana katılanlar federal görevlerde bulunamaz” hükmünün yer aldığı anayasaya dayanıyor.

BİDEN’IN KARŞISINA GEÇECEK

Bu kural daha önce hiçbir ABD’li siyasetçinin başkan adaylığını engellemek için kullanılmamıştı.

Mahkeme Trump’ı haklı bulursa, eski başkan büyük ihtimalle Kasım ayındaki başkanlık seçiminde Demokrat Parti’nin adayı ABD Başkanı Joe Biden’ın karşısına çıkacak.

YARGIÇLARIN ÜÇÜ TRUMP DÖNEMİNDE ATANDI

Ömür boyu görev yapan ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlarının üçü Trump döneminde atanmıştı. Mahkemede toplam dokuz yargıç bulunuyor ve bu yargıçların altısı muhafazakar.

Bugünkü kararın oybirliği değil oy çokluğuyla alınması beklenirken yargıçların Trump lehinde oy kullanıp kullanmayacağı merak konusu.