Trump bugün ecel terleri dökecek. Karar açıklanıyor

Kaynak: BBC Türkçe
Trump bugün ecel terleri dökecek. Karar açıklanıyor
Amerika’da yüksek mahkeme Trump’ın başkan adayı olup olamayacağına karar verecek.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ABD’de Yüksek Mahkeme bugün, Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın tekrar aday olup olamayacağına karar verecek.

Colorado eyaletinde 2021’de Trump’ın seçimi kaybetmesi nedeniyle kongre binası Trump taraftarları tarafından basılmıştı. Trump’a getirilmek istenen seçim yasağı, ABD İç Savaşı’ndan kalma “isyana katılanlar federal görevlerde bulunamaz” hükmünün yer aldığı anayasaya dayanıyor.

BİDEN’IN KARŞISINA GEÇECEK
Bu kural daha önce hiçbir ABD’li siyasetçinin başkan adaylığını engellemek için kullanılmamıştı.

Mahkeme Trump’ı haklı bulursa, eski başkan büyük ihtimalle Kasım ayındaki başkanlık seçiminde Demokrat Parti’nin adayı ABD Başkanı Joe Biden’ın karşısına çıkacak.

YARGIÇLARIN ÜÇÜ TRUMP DÖNEMİNDE ATANDI
Ömür boyu görev yapan ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlarının üçü Trump döneminde atanmıştı. Mahkemede toplam dokuz yargıç bulunuyor ve bu yargıçların altısı muhafazakar.

Bugünkü kararın oybirliği değil oy çokluğuyla alınması beklenirken yargıçların Trump lehinde oy kullanıp kullanmayacağı merak konusu.

Son Haberler
Dünyanın en şifalı bitkileri hangileri Şifalı Bitkiler
Dünyanın en şifalı bitkileri hangileri
Konyaspor'dan ayrılmak isteyen yıldız futbolcuyu açıkladı. Recep Çınar yazdı Spor
Konyaspor'dan ayrılmak isteyen yıldız futbolcuyu açıkladı. Recep Çınar yazdı
Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü Yerel Haberler
Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü
Alıç meyvesinin yararları şaşırtıyor Şifalı Bitkiler
Alıç meyvesinin yararları şaşırtıyor
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşın vurulduğu an ortaya çıktı Gündem
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşın vurulduğu an ortaya çıktı
Fenerbahçe Galatasaray'ı geçti Spor
Fenerbahçe Galatasaray'ı geçti
Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn İstanbul'da Spor
Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn İstanbul'da