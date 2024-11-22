Trump fırtınası atlatıldı. Altın iki haftada kendine geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump fırtınası atlatıldı. Altın iki haftada kendine geldi

ABD seçimlerinin ardından büyük düşüş yaşayan altında yükseliş devam ediyor. Ons altın bu hafta yüzde 4,78 değer kazandı. Altın haftanın son iş gününe nasıl girdi. İşte yanıtı

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından büyük düşüş yaşayan altın iki hafta sonra kendine geldi. Ons altın bu hafta içinde yüzde 4,78 artış güvenlik liman çıkışı yaptı. Altın fiyatlarına yükselişin Rusya-Ukrayna savaşının tekrar alevlenmesinin talebi arttırmasıyla gerçekleştiği belirtiliyor.

Gram altın haftanın son iş gününe 2988 liradan, çeyrek altın ise 5.077 liradan başladı. İşte altın fiyatları:

* Gram altın satış fiyatı: 2.988 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.077 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.751 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.593 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.444 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.677 dolar

Kapalıçarşı'da gram altın cuma günün 3 bin 152 liradan giriş yaptı. Çeyrek altın ise 5 bin 191 liradan fiyatlandı.

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