Trump haritadaki 3 yeri alışveriş sepetine ekledi! Eric Trump'tan tepki çeken paylaşım

ABD'nin ikinci kez Başkanlık koltuğunu oturan başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, sosyal medyada tepki çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Eric Trump, babasını, alışveriş sitesi Amazon üzerinden Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı "satın alırken" gösteren bir görsel paylaştı.

Donald Trump'ın oğlu Eric'in X hesabındaki "Resmen geri döndük!" açıklamasıyla paylaştığı, photoshop'lu görselde, babasının Amazon'da alışveriş yaparken sepetine Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı eklerken gösterdi. Trump'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.

ABD'de Trump'ın bazı bölgeleri ülkesine dahil edeceği konuşulurken böyle bir görsel paylaşılması sosyal medyada bomba etkisi yaptı.

TRAMP'TAN GRÖNLAND AÇIKLAMASI

Geçtiğmiz günlerde "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönünde bir açıklama yapan Trump, Panama Kanalı'nın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

Donald Trump ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya "Büyük Kanada Eyaletinin Valisi" şeklindeki hitabı da dikkat çekmişti.

We are so back!!! pic.twitter.com/PvybVULeAz