İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre iki lider Gazze Şeridi’ndeki ateşkes, Hamas’ın silahsızlandırılması ve Abraham Anlaşmaları’nı konuştu.

NETANYAHU'YA ABD'YE GİDİYOR

Açıklamada, Trump’ın görüşme esnasında Netanyahu’yu yakın tarihte Washington’a davet ettiği ifade edildi. İki liderin, Gazze’nin askerden arındırılması konusunda mutabakata vardığı belirtildi. İsrail, Trump’ın ABD Başkanı olduğu 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas ile normalleşme sürecine girerek 'Abraham Anlaşmaları'nı imzalamıştı. Son olarak Kazakistan da kasım ayında anlaşmalara katıldığını açıklamıştı.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILARA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyini topçu atışları ve helikopterlerden açılan ateşle hedef almaya devam ediyor. İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğu bölgelerini yoğun şekilde hedef aldı.

HELİKOPTERDEN ATEŞ AÇILDI

Hedef alınan bölgelerden dumanlar yükseldi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de İsrail ordusuna ait bir helikopterden kentin doğu kesimlerine yoğun şekilde ateş açıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşılamıştı.

'TARİHİ GEÇECEK'

20 maddelik "Gazze'de barış planına" dayanan tasarının kabul edilmesinin "BM tarihindeki en büyük onaylardan biri olarak tarihe geçeceğini" vurgulayan Trump, kararın "tüm dünyada daha fazla barışa yol açacak ve gerçek anlamda tarihi bir an olacağını" belirtmişti.

13 ÜLKE 'EVET' DEDİ

Trump, BM ile Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Endonezya, Türkiye ve Ürdün dahil olmak üzere söz konusu tasarıyı destekleyen ülkelere de teşekkürlerini iletti. BMGK'da yapılan oylamada 13 ülke tasarıya "evet" oyu verirken, Rusya ile Çin tasarıda "çekimser" oy kullanmıştı.

ABD'NİN GAZZE TASARISI

ABD'nin kamuoyuna yansıyan söz konusu Gazze tasarısında, Başkan Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planı ile Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'ın imzacı olduğu Gazze barış planının önemine dikkat çekilerek, bu çerçevede sürecin devam edeceği belirtilmişti.

İSRAİL DURDURULAMIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyaret gerçekleştirdiği İsrail'in Batı Kudüs'teki Meclis binasında yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde "savaşın bittiği" mesajı vermişti. Ateşkes imzalanmasının ardından İsrail, Gazze'ye birçok defa saldırılar düzenledi.

İSRAİLLİ BAKANDAN İDDİA

İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Başbakan Binyamin Netanyahu'yu affetmemesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girebileceğini ve İsrail yargı sistemindeki bazı üst düzey isimlere yaptırım getirebileceğini ileri sürdü.

Silman, İsrail'in İ24 kanalında katıldığı bir programda, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Herzog'dan affını istemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Herzog'un Netanyahu'yu affetmesi gerektiğini savunan Silman, bunun "İsrail halkının iyiliği ve birliği için gerekli olduğunu" öne sürdü.

Silman, Herzog'un Netanyahu'yu affetmemesi durumunda Trump'ın devreye girerek İsrail adalet sistemindeki üst düzey yetkililere karşı yaptırımlar getirilmesi dahil bir dizi adım atabileceğini iddia etti.

ABD Başkanı Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için geçen ay Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu da dün Herzog'dan resmi af talebinde bulunmuştu.