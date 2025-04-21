Trump: "İran konusunda çok iyi görüşmeler yaptık"

Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen geleneksel Paskalya yumurta yuvarlama töreninde konuştu. Ülke ekonomisinin iyiye gittiğini vurgulayan Trump, “Çok para kazanıyoruz. Arabalarda, alüminyumda ve çelikte zaten yüzde 25’lik bir paya sahibiz. Bu ülkenin daha önce gördüğünden çok daha fazla para kazanıyoruz ve bu sadece başlangıç,” dedi.

Gümrük vergilerine ilişkin açıklamalarda da bulunan Trump, yeni uygulamalarda ilerleme sağlandığını belirtti ve “Herkes müzakere etmek istiyor” dedi.

PAPA FRANCİS’İN VEFATINA İLİŞKİN MESAJ

Papa Francis’in vefatını da değerlendiren Trump, “O, dünyayı seven çok iyi bir adamdı. Özellikle zor zamanlardan geçiyordu” şeklinde konuştu. Bayrakların ülke genelinde yarıya indirildiğini hatırlatan Trump, Papa'nın cenaze törenine katılıp katılmayacağına dair, “Henüz bilmiyorum, sadece zamanlamaya bakmam gerekiyor” açıklamasını yaptı.

İRAN VE RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA DETAYLAR VERECEK

Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hakkında sürdürülen temaslara da değinerek, “Ukrayna ve Rusya konusunda çok iyi görüşmeler yaptık. Aslında İran konusunda da çok iyi görüşmeler yaptık. Bunun nasıl işleyeceğini göreceğiz. Size önümüzdeki üç gün içinde tüm detayları vereceğim” dedi.

GÖÇ POLİTİKASINDA SERT MESAJLAR

Göç politikalarına yönelik açıklamalarda bulunan Trump, “Bu ülkedeki karmaşayı temizlemek için seçildim. Suçlu, katil, uyuşturucu baronları, aklınıza gelebilecek her türden kötü insanlar geldi. Hapishanelerden, akıl hastanelerinden gönderildiler. Ben onları dışarı çıkarmak için buradayım” ifadelerini kullandı.

TRUMP: “DİN HER ŞEYİ BİR ARADA TUTAR”

Konuşmasının sonunda dini değerlere vurgu yapan Donald Trump, “Ülkeyi bir araya getirmek için dine ihtiyacımız var. Din her şeyi bir arada tutar. Harika bir şey” sözleriyle konuşmasını tamamladı.