ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin Budapeşte’de bir araya gelecekti. Ancak Ukrayna’daki savaşın konuşulacağı zirve iptal oldu. Trump yaptığı açıklamada "Putin ile görüşme fikri doğru gelmedi ve iptal ettim. Ne zaman Putin'le konuşsam iyi bir sohbet oluyor ancak bir yere varmıyor" dedi.

Rusya ile Ukrayna'nın anlaşamamasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Trump, Moskova'ya ekonomik yaptırımlarla daha sert mesajlar vereceklerini ima etti.

Öte yandan Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı'nın "nükleer silahlar konusundan" bahsettiğini söyledi.

Trump, "Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesinde bana nükleer silahlar konusunda gerilimin azaltılmasından bahsetti. Benim için sorun yok, bence bu iyi bir şey. Bence çok uygun bir şey." diye konuştu.

ABD'nin dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke olduğunu, Rusya'nın ikinci ve Çin'in ise üçüncü sırada olduğunu ifade eden Trump, nükleer silahsızlanma konusunda görüşmelere açık olduğunu belirtti.

2 ŞİRKETE YAPTIRIM GELDİ

Trump'ın açıklamalarından hemen önce ABD'den Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım kararı açıklandı. Yeni yaptırım kararında Rusya'nın iki büyük petrol şirketi olan Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, bu şirketlerin yüzde 50 veya üzeri hisseye sahip olduğu tüm iştiraklerine de yaptırım uygulandığı duyuruldu.

Rusya'yı Ukrayna'daki şavaşta derhal ateşkesi kabul etmeye çağıran ABD, daha fazla adım atmaya da hazır olduklarını söyledi.



Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımları duyuran açıklamada, "Müttefiklerimizi bize katılmaya ve bu yaptırımlara uymaya teşvik ediyoruz" dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik yaptırımlarda ciddi bir artış yaşanacağını söylemişti.

Benzer bir adım geçtiğimiz hafta İngiltere'den gelmiş, Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan yaptırımlar açıklanmıştı.