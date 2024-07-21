Trump suikast sonrası ilk seçim mitinginde konuştu: Demokrasi için kurşun yedim

ABD Başkan adayı Donald Trump, kendisine yönelik suikast girişiminin ardından Michigan eyaletinin Grand Rapids şehrinde düzenlediği ilk seçim mitinginde konuştu.

Mitingde, Trump'a destek verenler önünde, geçirdiği suikast girişimine atıfta bulunarak "Demokrasi için kurşun yediğini" ifade etti. Ayrıca, hayatta kalmasını yalnızca "yüce Tanrı'nın lütfu" olarak niteledi ve seçimi kazanacaklarına olan inancını vurguladı.

Trump'a eşlik eden ABD Başkan Yardımcı adayı James David Vance, Trump'ın olaydan kısa bir süre sonra halkın karşısına çıkıp miting düzenlemesini ve büyük bir kalabalıkla karşılanmasını takdir ettiğini belirtti. Trump ise, Butler Memorial Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Corey Comperatore'yi "kahraman" olarak nitelendirdi ve hastane personeline teşekkür etti.

Trump, Pennsylvania eyaletindeki bir sonraki mitinginde, saldırıyı atlattıktan sonra hızla toparlandığını ve seçim kampanyasını sürdüreceğini dile getirdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisine destek mesajı gönderdiğini ve diğer dünya liderlerinden de benzer mesajlar aldığını belirtti. Elon Musk'ın kendisine maddi destek konusunda hiçbir şey söylemediğini söyleyerek, Musk ile olan yakın ilişkisine atıfta bulundu.

Trump, seçim kampanyası boyunca mücadele edeceklerini ve sonunda zafer kazanacaklarını vurguladı, izleyicilerden destek istedi.