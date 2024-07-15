Trump suikastı Güney Afrika'yı vurdu

Güney Afrika'nın kırılgan para birimi randın düşüşü, yatırımcıların saldırının Trump'ın Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerini kazanma şansını artıracağına bahis oynamasıyla Asya'daki gelişmekte olan piyasa para birimlerinde görülen hareketlerle uyum içerisinde.

Güney Afrika'da dolar 08.45 itibarıyla 18.0575 rand seviyesinden işlem gördü ve geçen haftaki kapanış seviyesine göre yaklaşık %0,6 geriledi.

TreasuryONE'ın döviz stratejisti Andre Cilliers, yayınladığı araştırma notunda, randın şimdilik küresel ana etkenlerden ilham almasının beklendiğini söyledi.

Bu haftanın en önemli iç dinamikleri, Güney Afrika Merkez Bankası'nın faiz oranı kararını açıklayacağı ve Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın koalisyon hükümetinin öncelikleri hakkında parlamentoda bir konuşma yapacağı perşembe günü yaşanacak.

ETM Analytics tarafından yapılan açıklamada ise "İlki, rand'ın toparlanmasının para politikası beklentileri üzerindeki etkisine ve faiz indiriminin zamanlamasına dair ipuçları açısından değerlendirilecek. İkincisi, bu ulusal birlik hükümetinin ne kadar iyi işlediğine dair ilk gösterge olacak" denildi.