Trump’a kamera önünde el hareketi yaptı

ABD’nin eski başkanlarından Donald Trump, kameralar önünde ünlü oyuncu Nia Renee Hill’in el hareketine maruz kaldı.

Trump’a kamera önünde el hareketi yaptı

ABD’nin tartışmalı isimlerinden biri olan ve gelecek yıl yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçiler’in adayı olmak için harekete geçen eski başkan Donald Trump önceki gün katıldığı bir etkinlikte beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Trump’ın yanında oturan ABD’li komedyen ve oyuncu Bill Burr’ün eşi Nia Renee Hill, New York’taki Madison Square Garden’da düzenlenen dövüş müsabakasını izlerken kameralara dikkat çeken bir hareket yaptı.

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Trump salona girdiği sırada büyük bir alkış tufanı koparken kameralar Trump’ın yerine oturduğu sırada kamerayı daha da yakınlaştırdı. Yanında Kid Rock, Tucker Carlson, Dana White gibi isimleri de alan Trump’ın yanında yer alan 54 yaşındaki Nia Renee Hill ise kameralara bakarak iki eliyle işaret yaptı. Hill, ellerini yumruk yaptıktan sonra iki elinin orta parmaklarını kaldırarak Trump’a “el hareketi” yaptı.

77 yaşındaki Trump bu hareketi görmezken, Hill’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Trump’ın bu görüntüleri sosyal medyada da paylaşım rekoru kırarken, çok sayıda yorum ve eleştiri geldi.

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