Trump’ın seçilmesine en çok üzülen ünlü Türk gazeteci yazar!

ABD başkanlık seçimi heyecanını yaşıyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump’ın kazandığı belirtiliyor. FOX News'in verilerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 277 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 226 delege kazandı. 270 delegeye ulaşan aday seçimi kazanıyordu. Trump’ın zafer konuşması ardından ünlü yazar Hasan Cemal, ‘Kabus gerçek oldu’ köşe yazısı ile üzüntüsünü dile getirdi.

TRUMP ZAFERİNİ İLAN ETTİ

ABD medyası şu ana kadar Trump'ın, ikisi son seçimde Demokratlara oy veren üç önemli savaş alanı Georgia, Kuzey Carolina ve Pennsylvania da dahil olmak üzere 50 ABD eyaletinin yarısından fazlasını kazandığını öne sürüyor. FOX News'in verilerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 277 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 226 delegeye ulaştı. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump seçimi kazandığı belirtiliyor. Trump’ta ‘tarihi zafer’ diyerek kazandıklarını açıkladı.

“KABUS GERÇEK OLDU”

Ünlü Türk yazarı Hasan Cemal ise Trump zaferine karşı yaşadığı üzüntüyü köşe yazısında dile getirdi. Cemal, seçimi ‘Kabus gerçek oldu’ diyerek yorumladı. İşte köşe yazısındaki o kısım…

Evet, kabus gerçek oldu, Amerika'da

Harris değil Trump kazandı.

Resmi sonuçlar açıklanmış değil

ama gidiş öyle.

İkisi arasındaki farkın kapanması

artık mümkün gözükmüyor.

Sözü uzatmak istemiyorum.

Trump, demokrasi ve hukuka

boş veren biri.

Yalnız kendi ülkesinde değil, bütün dünyada demokrasiye boş veriyor.

Amerika'da "Trump kabusu"nun

gerçek olmasına dünyadaki,

Avrupa'daki otoriter rejimler,

zamane diktatörleri sevinmiştir.