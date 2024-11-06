Trump’ın zaferi ABD borsalarına yaradı

2024 ABD Başkanlık Seçimleri'ni kazanan Donald Trump’ın zaferi, borsalarda güçlü bir ralliyi tetikledi. Dow Jones endeksi, 1.231 puan artışla %2,9 yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq 100 ise sırasıyla %2,1 ve %1,7 oranında değer kazandı. Küçük ölçekli şirketlerin yer aldığı Russell 2000 endeksi ise %6 gibi büyük bir artış kaydetti. Piyasalar, Trump’ın iş dostu ve deregülasyon odaklı politikalarına yönelik umutlarla tepki verdi.

Trump’ın galibiyeti, Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia gibi kritik eyaletlerdeki zaferiyle kesinleşti. Bu durum, özellikle Trump’ın politikalarından fayda göreceği düşünülen sektörlerde yatırımcıların iyimserliğini artırdı. Bankacılık ve teknoloji hisseleri, deregülasyon ve vergi indirimleri beklentisiyle sert bir şekilde yükseldi. JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo’nun hisseleri %6’dan fazla arttı. Tesla’nın hisseleri ise %13’lük bir yükselişle dikkat çekti.

Kripto paralar da Trump’ın zaferinden pozitif etkilendi. Bitcoin, 75.000 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto paralara dayalı şirketler de yükseldi, Coinbase %12, Bitcoin yatırımlarıyla bilinen MicroStrategy ise %11 değer kazandı.

Ancak, Trump’ın zaferi yenilenebilir enerji hisseleri üzerinde baskı yarattı. Yenilenebilir enerjiye yönelik vergi teşviklerinin tehlikeye girmesi beklentisi, sektörün hisselerinde büyük düşüşlere yol açtı. Solar enerji şirketleri, %10’dan fazla değer kaybetti. Bunun yanı sıra, Trump’ın sert göç politikaları ve özel hapishane hisselerindeki artış da dikkat çekti.

Piyasalar, Cumhuriyetçi Parti’nin Kongre üzerindeki olası kontrolüyle daha fazla büyüme bekliyor. Vergi indirimleri, deregülasyon ve ekonomik teşvikler, kısa vadede piyasaların güçlü kalmasını sağlayabilir. Ancak, bu büyümenin enflasyon endişeleriyle birlikte gelmesi de olası.