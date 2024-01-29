Trump’tan Ürdün’deki askeri üs saldırısına dair açıklama

Ürdün’deki bir ABD üssüne yönelik düzenlenen dronlu saldırı hakkında eski ABD Başkanı Donald Trump’tan açıklama geldi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 3 ABD askerinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda askerin de yaralanmasına sebep olan saldırının ABD için “korkunç bir gün” olduğunu belirten Trump, “Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bu küstah saldırı Joe Biden'ın zayıflığının ve teslimiyetçiliğinin bir başka korkunç ve trajik sonucudur” dedi.

3 yıl önce İran’ın “zayıf, parasız ve tamamen kontrol altında” olduğunu söyleyen Trump, “Maksimum baskı politikam sayesinde İran rejimi terörist vekillerini finanse etmek için iki doları zar zor bir araya getirebiliyordu. Sonra Joe Biden geldi ve İran'a milyarlarca dolar verdi, rejim de bunu Orta Doğu'da kan dökmek ve katliam yapmak için kullandı” şeklinde konuştu.

“Ben başkan olsaydım bu saldırı asla gerçekleşmezdi, buna ihtimal bile yoktu” ifadelerini kullnan Trump, “Tıpkı İran destekli Hamas'ın İsrail'e saldırısının asla gerçekleşmeyeceği, Ukrayna'daki savaşın asla yaşanmayacağı ve şu anda tüm dünyada barışa sahip olacağımız gibi. Bunun yerine, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz” dedi.

Bu korkunç günün “güç yoluyla barış” politikasına geri dönülmesi gerektiğinin kanıtı olduğunu vurgulayan Trump, “Ülkemiz Joe Biden'ın başkomutanlığı ile ayakta kalamaz” dedi.

3 ASKER ÖLDÜ, 25 ASKER YARALANDI

Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Tower 22 adlı üsse dronlu saldırı düzenlendi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurdu. Saldırıyı üstlenen olmazken, ABD Başkanı Joe Biden ise saldırının “İran destekli radikal militan gruplar” tarafından düzenlendiğini söyledi.