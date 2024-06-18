TSK Çanakkale'de yangın için sahaya indi. Yangın Tarihi Yarımada’ya ilerliyor

Çanakkale’de çıkan orman yangını her geçen saat büyümeye devam ederken, yangın Tarihi Yarımada’ya ilerliyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak ve 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman personeliyle havadan ve karadan yoğun müdahale edilmiş ve yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Ancak yangın bugün bir kez daha kontrolden çıktı.

BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valiliği tarafından yangına ilişikin yapılan açıklamada vatandaşlar, şehitlikleri gezmek için gelen ziyaretçileri ve bölgede yaşayanları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde de tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangından dolayı bir köy tedbir amaçlı tahliye edildi.

BOĞAZ TRAFİĞİ TEK YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Çanakkale Valiliği, yangından dolayı tedbir amacıyla Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünün tahliye edildiği açıklandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ise Çanakkale Boğazı’nın yangından dolayı gemi trafiğinin kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

YANGINA ORDU DA MÜDAHALE EDECEK

Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Çanakkale’deki orman yangınını söndürme çalışmalarına ordunun da destek vereceğini açıkladı.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 2 helikopter, 1 itfaiye, 1 arazi aracı ve personelin görevlendirildiğini kaydetti.