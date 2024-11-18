TSK'dan 'teğmenler' için açıklama geldi: İtibarımızı zedelediler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin kılıçlı yemin etmesine ilişkin başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

MSB kaynaklarının paylaştığı notlar şu şekilde;

7 kez yemin töreninde okumak için başvurdular, "Resmi törende okutmazsanız alternatif törende okuruz" tavrı sergilendi.

Soruşturma, okunan metnin içeriği ve atılan sloganla ilgili değil. Disiplinsizliğin hiçbir 'ama'sı olmaz.

Yüksek Disiplin Kurulu'na 10’un altında isim gönderildi. Bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekili de disipline sevk edilenler arasında.

Yemine ve slogana iştirak edenler de ihraç edilecek mi?

Hayır, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilenler bu işin planlayıcıları olanlar.

Süreç yılbaşına kadar sonuçlanacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürk’le hiçbir sorunu olamaz.

Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır.