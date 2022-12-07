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TÜBİTAK 10 uzman yardımcısı alacak

TÜBİTAK, bünyesine uzman yardımcısı olmak üzere 10 kadrolu personel alacak. Son başvuru tarihi 28 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 06:22
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TÜBİTAK kadrolu olmak üzere 10 uzman yardımcısı alacak

TÜBİTAK 10 uzman yardımcısı alacak
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Resmi Gazete'de TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamada: TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde göre yapmak üzere uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 28 Aralık 2022 olarak açıklandı.

*Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK Iş Başvuru Sisteminde (kariyer.tubitak.gov.tr) yer almaktadır.

İş Başvurulan TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

 

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