Olay, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan ekipler, kasasında hurda malzemeler bulunan kamyoneti durdurdu.

2 kişinin bulunduğu kamyonette arama yapan ekipler, kasadaki hurda malzemelerle ilgili yaptıkları araştırmada, Sarıkamış 9’uncu Tugay Komutanlığı’na ait levazım depolarından çalındığını tespit etti. Gözaltına alınan sürücü A.K. ve yanındaki E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.