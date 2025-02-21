TÜİK açıkladı! İstihdam endeksinde büyük artış

Kaynak: İHA
TÜİK açıkladı! İstihdam endeksinde büyük artış

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2024 yılı dördüncü çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri'ni paylaştı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 5,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,0 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 0,3 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 72,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 72,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 70,4, inşaat sektöründe yüzde 69,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 74,6 arttı.

k.webpİSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 arttı.

ÇALIŞAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİ YÜZDE 1,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,2 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde 2,3 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİ YÜZDE 11,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,6, inşaat sektöründe yüzde 6,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,8 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 75,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 75,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 80,9, inşaat sektöründe yüzde 69,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 73.6 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 73,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 73,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 77,2, inşaat sektöründe yüzde 68,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 71,7 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 88,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 88,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 99,9, inşaat sektöründe yüzde 74,8, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 83,8 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 10,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,5, inşaat sektöründe yüzde 7,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 10,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,4, inşaat sektöründe yüzde 7,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,3 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 10,0 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,8, inşaat sektöründe yüzde 8,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,3 arttı.

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