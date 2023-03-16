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Tüketici Kredileri bir haftada uçtu. 23 Milyar 371 milyon lira arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 84 milyar 472 milyon lira artarak 8 trilyon 172 milyar 866 milyon liraya çıktı. Parası biten de Tüketici Kredilerine yaslandı. Tam 23 milyar 371 milyon lira arttı

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 14:52
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Tüketici kredileri bir haftada uçuşa geçti. 1 trilyon 226 milyar 166 milyon liraya yükseldi

Tüketici Kredileri bir haftada uçtu. 23 Milyar 371 milyon lira arttı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Mart itibarıyla 84 milyar 472 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 88 milyar 395 milyon liradan 8 trilyon 172 milyar 867 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 123 milyar 405 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,29 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 654 milyar 167 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TRİLYON 226 MİLYAR 166 MİLYON LİRA OLDU

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 10 Mart itibarıyla 23 milyar 317 milyon lira artışla 1 trilyon 226 milyar 166 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 374 milyar 340 milyon lirası konut, 58 milyar 846 milyon lirası taşıt ve 792 milyar 980 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 9 milyar 561 milyon lira artarak 998 milyar 717 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,1 artışla 519 milyar 641 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 264 milyar 684 milyon lirası taksitli, 254 milyar 958 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 57 milyon lira artarak 159 milyar 151 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 138 milyar 986 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 5 milyar 885 milyon lira artışla 1 trilyon 762 milyar 145 milyon lira oldu.

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