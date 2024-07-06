Tüm ATM'lere güncelleme geldi. Bunu yapanlar kartlarını kaptıracak

Bankalar ATM'lerde para çekme limitlerini teker teker artırma yoluna gitti. Güvenlik protokollerinin geliştirilmesi ile birlikte ATM'lerde, 'kart yutma' denilen uygulamanın da kapsamı genişletildi.

YENİ UYGULAMALAR SONRASINDA ATM'LERDE GÜNCELLEME YAPILDI

Birçok vatandaş üst üste kart şifrelerini yanlış girmeleri nedeni ile banka kartlarını yutturuyor. Diğer yandan çekeceği parayı ATM'den alan vatandaşların kartlarını yuvada unutmaları nedeni ile de ATM'ler karta el koyuyor.

Kartını ATM'ye yutturan vatandaşlar ise yeni kart başvuru yapmak bu kartların gelmesini beklemek zorunda kalıyor.

ATM'lere yapılan güncellemelerle birlikte, belirli durumlarda ATM'lerin kartlara el koyma kapsamları genişletildi. Merkez Bankası mevcut EFT, havale ve FAST sistemlerine ek olarak yeni bir işlem menüsünü vatandaşlara tanıttı.

81 İLDE ATM'LERE YENİ GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ GELDİ

Yeni uygulama ile FAST işlemlerine para gönder butonu yanında ödeme iste butonu eklendi. Böylece alacaklı kesime karşı taraftan ödemelerini isteme olanağı verildi. Böyle IBAN üzerinden para transferlerinde transfer işlemini, paraya alacak tarafın başlatmasının önü açıldı.

BBDK yeni uygulama için bankalardan alt yapılarını güncellemelerini ve ödeme iste uygulamasını hizmete sokmalarını istedi. Böylece ödeme işlemleri çift taraflı hale getirilerek finansal işlemlerin hızlanması hedef alındı.

HANGİ HALLERDE ATM BANKA KARTLARINI YUTAR?

Banka ATM'lerinde en çok kart yutmasına neden olan müşterinin 3 ker arka arkaya yanlış şifre girmesi oluyor. Müşterinin dikkat etmeden eski tarihli kartını kullanmaya çalışması da karta el konulmasına neden olabiliyor. Diğer yandan ATM'lerde yaşanan teknik arızalar nedeni ile de kartınız yutulabilir. Ayrıca kartını kaybeden ve kayıp başvurusu yapan ancak sonradan kartını bularak kullanmaya çalışan kişilerin kartlarına el konuluyor.