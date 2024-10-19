Tüm kış bağışıklığınızı güçlü tutun! 2 malzemeli şifa iksiri bir kaşık bile yeterli

Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi gribal enfeksiyonlar kış mevsimi daha gelemeden artış göstermeye başladı. Aciller hastalarla dolup taşıyor.

TÜM KIŞ BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLÜ TUTUN

Hazırlaması basit olan ve oldukça faydalı 2 malzeme ile hazırlanan şifa iksiri ile tüm kış bağışıklık sisteminizi güçlü tutabilirsiniz.

2 MALZEMELİ ŞİFA İKSİRİ

Hastalıkların bir hayli arttığı bu günlerde bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor. Eğer bağışıklığınız güçlü olursa bu gribal gibi hastalıkları çok kolay atabiliyorsunuz.

Sadece iki malzeme ile yapılan iksirden tam verim almak için, sarımsak ve balın doğal ve kaliteli olması gerekli.

ŞİFA İKSİRİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

1 kavanoz soyulmuş sarımsak

1 kavanoz kadar bal (Sarımsakları komple kapatmalı)

500 ml’lik cam kavanoz

YAPILIŞI:

Sarımsakların kabuklarını soyduktan sonra kavanoza koyun. Sarımsakları kesmeden bütün olarak kullanın. Üzerine balı ekleyip ve karıştırın. Kavanozun kapağını hafifçe kapatarak, loş ya da karanlık, oda sıcaklığında fermentasyona bırakın. En fazla 15-20 dakikada hazırlanıyor.

Her fermente üründe olduğu gibi tüketmek için zamana ihtiyaç var. Günde en az 2-3 kere ya kavanozun kapağını iyice kapatarak ters çevirin edin ya da tahta kaşıkla karıştırın. Zamanla bal cıvıklaşıyor, surup gibi oluyor.

PEKİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Günde 1 tatlı kaşığı baldan ve 1 tane de sarımsağından yiyin. Öksürük için bir bardak ılık suya, 1 tatlı kaşığı karışımdaki baldan koyun ve için.

Not: Bu yukarıda verdiğimiz 2 malzemeli şifa iksiri herkesin bünyesine iyi gelmeyebilir. Herhangi bir sorun yaşamak için mutlaka uzmanınıza danışınız.