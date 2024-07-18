Tuna Kaya'dan ters köşe açıklama: Çok sert düşecek

Birçok yatırımcı piyasalardaki oynaklık nedeni ile birikimini ne yönde değerlendireceğini düşünürken ekonomistlerden de uyarılar gelmeye başladı.

En son ekonomist Tuna Kaya, Bitcoin tarafında 2 riski vurgulayarak rekor düşüşü açıkladı.

BİTCOİNDE SATIŞ YERİNİ ALIŞA BIRAKTI

Almanya’da bitcoin satışları sonrasında 70 bin dolar seviyelerden 58 bin dolara kadar sert düşüş görülmüştü. Donald Trump’ın Bitcoin için pozitif açıklamaları sonrasında pek çok uzman isim ABD seçimlerini Trump’ın kazanması halinde Bitcoinde rekor yükselişin başlayacağı tahmininde bulundu. Donald Trump’a düzenlenen suikast girişimi ardından Bitcoin 57 bin dolardan 65 bin dolara kadar artış gösterdi.

BİTCOİN' UZUN VADEDE NE OLUR?

Olayın ardından ABD’de borsa hisseleri de önemli artışlar gözlemlenirken, borsa hisseleri ve ve Bitcoin haftanın kazandıran yatırım aracı arasında yer aldı. Tuna Kaya, ise son yayınında gelecekteki senaryolara ilişkin bomba bir açıklama yaptı.

TUNA KAYA: SERT SATIŞLAR GELEBİLİR

Tuna Kaya, Bitcoinde 2 farklı risk bulunduğunu vurgulayarak kısa vadede yatırımcıyı uyardı.

Tuna Kaya , “Risklerin ilki MTX borsasının elindeki Bitcoinleri satması ve 2. olarak da Bitcoin etflerine talebin devam edecek mi? satış gelir ve etfl'erde azalma olması durumunda bitcoinde sert satışlar gelebilir. Ancak faiz indirimi beklentisi nedeni ile Ağustos ayı başında rekor artışlar bizi bekliyor olacak. Uzun dönemde sorun olmaz, ancak kısa dönemde dikkat etmekte fayda var” diye konuştu.