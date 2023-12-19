Tuncay Şanlı'nın Sakaryaspor'u 3-1'e abone!

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor, Tuzlaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Tuncay Şanlı yönetimindeki Sakaryaspor son üç maçını da 3-1 kazandı.
Sakaryaspor sırasıyla Keçiörengücü'nü deplasmanda 3-1, Giresunspor'u sahasında 3-1 ve son olarak Tuzlaspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla devirdi.
Tuzlaspor: 1 - Sakaryaspor: 3
Stat: Pendik
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kadir Beyaz, Emre Doğu
Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Samet Asatekin, Gökhan Akkan (Dk. 61 Umar), Hasanalizada, Awuku, Mehmet Coşkun, Hikmet Çiftçi (Dk. 61 Ahmethan Köse), Ba (Dk. 90+1 Bangoura), Muhammed Akarslan (Dk. 90+1 Koray Yağcı), Yahaya, Togui
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 36 Ali Ülgen), Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 46 Ndlovu), Sinan Kurt (Dk. 86 Mikail Okyar), Murat Akpınar, Del Valle (Dk. 86 Kasongo), Burak Süleyman (Dk. 74 Rotman)
Goller: Dk. 35 Roshi, Dk. 52 Del Valle, Dk. 90+4 Ali Ülgen (Sakaryaspor), Dk. 38 Gökhan Akkan (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Awuku (Tuzlaspor), Dk. 29 Bülent Uzun, Dk. 82 Ndlovu (Sakaryaspor)