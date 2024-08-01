Tunceli Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 01 Ağustos 2024 / 00:01

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TUNCELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/5 Tereke

KARAR NO : 2024/10

Mahkememizde açılan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, mirasçı 17**08 T.C kimlik numaralı Yeşim Divrik;

HÜKÜM :

1-Terekenin re'sen idaresini gerektiren bir durum olmadığı anlaşılmakla TEREKEDEN EL ÇEKİLMESİNE,

2-Karar kesinleştiğinde Amasya İli, Merzifon İlçesi, Hacıbalı Mah./Köy, Cilt No:*, Hane No:1*4, BSN:*7'te nüfusa kayıtlı M**t ve F**a'dan olma, **/**/1949 Suadiye doğumlu, 437***32 T.C. Kimlik numaralı HAMİYYET DİVRİK'e ait400 TL ve 1 adet Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının müteveffanın mirasçısı aynı yer BSN:*8 nüfusuna kayıtlı M**t ve H**t kızı, **/**1969 İzmit doğumlu, 17**08 T.C kimlik numaralı YEŞİM DİVRİK'e teslimine,

Dair,tarafların yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 03/07/2024

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02069567