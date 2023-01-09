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Tunceli'nin Hozat ilçesi kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı

Tunceli’nin Hozat ilçesinde kuduz vakası görülmesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 23:19
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Tunceli'nin Hozat ilçesi kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı

Tunceli'nin Hozat ilçesi kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı
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(AA) - Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan bir üreticinin büyükbaş hayvanlarından biri telef oldu.

Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvandan alınan numune, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Numunede yapılan incelemede hayvanın kuduz olduğu tespit edildi.

Karantinaya alınan ilçeye 6 ay süreyle hayvan giriş çıkışları yasaklandı, kuduza karşı aşılama çalışması başlatıldı.???????

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