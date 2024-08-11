Tunus yeşil hidrojene ağırlık veriyor

Tunus Sanayi, Maden ve Enerji Bakanı Fatma Thabet Chiboub, 29 Temmuz'da Fransız HDF Energy ile önemli bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma, Tunus'u yeşil hidrojen üretiminde lider olarak konumlandırmayı amaçlayan ulusal stratejisinde önemli bir adıma işaret ediyordu. O günden bu yana HDF Energy ile Tunus hükümeti arasında çok önemli adımlar atıldı.

Tunus'un 2050 vizyonunun bir parçası olan proje, büyük ölçekli bir enerji altyapısının kurulmasını sağlıyor. Anlaşma şartlarına göre HDF Energy, etkileyici potansiyel kapasiteye sahip ilk yeşil hidrojen projesini geliştirecek. Hedefler şu şekilde sıralanacak: 1 GW rüzgar enerjisi, 500 MW fotovoltaik enerji ve 800 MW elektrolizör. Bu kompleksin yılda 65.000 tona kadar yeşil hidrojen üretimine olanak sağlaması ve böylece ülkenin hedeflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Fatma Thabet Chiboub mutabakattan bu yana geçen süre içerisinde çok önemli adımlar atıldığına dikkat çekerek "Tunus, 2050 yılına kadar 2,3 milyon tonu yerel pazara ve 6 milyon tonu ihracata yönelik olmak üzere 8,3 milyon ton yeşil hidrojen ve türevlerini üretecek konumda ve toplam yatırımın yaklaşık 120 milyar avro olduğu tahmin edilmekte" diye konuştu.

Bakan ayrıca son girişimin 2050 yılına kadar 8 milyon tondan fazla yeşil hidrojen ve yan ürün üretmeyi hedefleyen Tunus ulusal stratejisiyle uyumlu olduğunun altını çizdi. Bol güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklarından yararlanan Tunus, hidrojen alanındaki potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.

HDF Enerji ile yapılan anlaşma, yalnızca teknolojik gelişme ve yenilik açısından değil, aynı zamanda ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve istihdam yaratmak açısından da ülke için büyük bir fırsatı temsil ediyor. Bu projenin tamamlanması, Tunus'un yenilenebilir enerjiler alanındaki yeteneklerini öne çıkaracak ve uluslararası enerji sahnesindeki konumunu güçlendirecek.

Tunus ile HDF Energy arasındaki ortaklık, uluslararası yatırımcıların ülkenin enerji potansiyeline artan ilgisini de gösteriyor. Tunus, enerji sektörünün önde gelen şirketlerini kendine çekerek kendisini enerji dönüşümünde ve sürdürülebilir yeşil hidrojen üretiminde kilit bir oyuncu olarak konumlandırıyor.