Tunus’tan iade edilmişti! Patateslerin akıbeti belli olacak

Kaynak: İHA
Tunus’tan iade edilmişti! Patateslerin akıbeti belli olacak

Tunus’a ihraç edilen bir bakteri nedeniyle iade edilen 2 bin 500 ton patates Mersin’de katı atık tesislerinde imha edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, halk sağlığını korumak amacıyla tespit edilen patateslerin imha sırasında işlemleri yakında takip etti.

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Mersin'in Tarsus ilçesine getirilen 400 ton yemeklik patates ürünü Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü ekipleri kontrolünde imha yapıldı.

Tarsus Katı Atık Tesisinde açıklama yapan Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu, iade edilen ürünlerin bitki hastalığından dolayı iade edildiğini, yapılan kontrollerin sonunda imha edildiğini söyledi.

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Kabaoğlu, "Ülkemizde Tunus'a ihraç edilen ve Tunus'tan iade edilen 2 bin 500 patates müdürlüğümüze yapılan müracaat üzerine Taşucu limanı açığında bulunan gemiden numune alınıp Müdürlüğümüz laboratuvarına getirilmiştir. Yapılan kontrol ve analiz sonucunda ürünün uygun olmadığı değerlendirilerek imhasına karar verilmiştir. İmha işlemlerine başladık. Şuana kadar 400 ton imhası yapıldı. İade edilen ürünler tamamen imha edilecektir" dedi

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