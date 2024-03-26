Turgut Altınok'tan 600 daire savunması. "Tapusunu göstersin istifa edeceğim"

Kaynak: DHA
Turgut Altınok'tan 600 daire savunması. "Tapusunu göstersin istifa edeceğim"
AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok mal beyanında göstermediği, Antalya'da 600 tane daha dairesi olduğu yönündeki iddialar hakkında konuştu.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Antalya'da 600 konutunun bulunduğuna ilişkin iddiaları hakkında açıklama yaptı. Seçim çalışmalarını Yenimahalle'de sürdüren Altınok, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YAZAN ÇİZEN, DAVA AÇACAĞIZ"

Altınok, iddialar hakkında şunları söyledi:

- 600 evim olduğunu söyleyen yalancıdır, iftiradır, çamurdur, ahlaksızdır. Mansur Yavaş 'Turgut Altınok mal beyanında bulunmadı' diyor. Yalan söylüyor, iftira atıyor, çamur atıyor. 600 dairenin Altınok adına tapusunu göstersin istifa edeceğim. Zerre şerefi, onuru varsa o istifa eder.

- Yazan, çizen kim varsa hepsine maddi-manevi dava açacağız. Mal varlığı azalan bir belediye başkanı var. Yavaş, Belediye Başkanı olduktan sonra Londra'da ev almış. Oturduğu ev 25 milyon lira. Hangi parayla aldı, kendisi onu açıklasın.

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