Turizmcinin yüzü güldü

Otel İşletmecisi Hasan Yiğit, bu dönemin turizmcilere rahat bir nefes aldırdığını belirtti. Bodrum'un Ortakent sahilinde bulunan otellerinin neredeyse tam kapasite doluluk yaşadığını vurgulayan Yiğit, turizmin bu yıl geç başlamasına rağmen Kurban Bayramı'nın tatilcilerle dolup taştığını ifade etti.

Hasan Yiğit, "Bodrum sezonu bu yıl geç başladı ve yaklaşık 25 gün sarktı ancak Kurban Bayramı biz turizmcilere can suyu oldu. Otellerimiz, pansiyonlarımız, apart oteller yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. Ortakent sahilindeki otelimiz de yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Bu dönemde her yerde konserler düzenleniyor. Bizim otelimizde de her gün ünlü bir sanatçı sahne alıyor. Dışarıdan gelen misafirlerimiz ise otelimizin plajından da faydalanabiliyor. Bu yoğun dönemde Bodrum'u tercih eden tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Bodrum'un turistik alanlarındaki etkinlikler ve yoğun ziyaretçi trafiği, bölgedeki esnaf ve turizm sektörü temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Kurban Bayramı tatili boyunca Bodrum'un turizm potansiyeli bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.