Türk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'daki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oylarıyla kabul edildi.

KAYNAK: AA
Türk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı

Libya Tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sunulan tezkereyle ilişkini görüşmeler Meclis Genel Kurulu'nda yapıldı.

tbmm.jpgTezkerenin gerekçesinde Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik tehditlere karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü olduğu belirtildi.

Tezkerede, Libya'da gayrimeşru silahlı gruplar ve terör örgütleri olduğu hatırlatıldı.

Kitlesel göç ve terör gibi muhtemel risklere karşı milli güvenliğin sağlanması için bölgede Türk Askeri'nin varlığının gerekli olduğunun altı çizildi.

Görüşmelerin sonunda oylamaya geçildi. CHP ve HEDEP'in karşı çıktığı tezkere AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Böylece Türk askerinin Libya'da görev süresi 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren 24 ay daha uzatıldı.

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