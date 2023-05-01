Türk Dünyası birleşiyor. Kırgızistan ve Özbekistan arasında işbirliği

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyovev 27 Nisan’da iki ülke vatandaşlarının pasaportsuz ve kimlik kartlarıyla seyahat edebilecekleri bu uluslararası anlaşmayı onayladı. Bununla birlikte Kırgızistan ve Özbekistan vatandaşları, kimlik kartları ile karşılıklı olarak iki ülke arasında pasaportsuz olarak seyahat edebilecek.

Kırgızistan vatandaşının Özbekistan’a, Özbekistan vatandaşının da Kırgızistan tarafına akıllı kimlik kartlarıyla pasaportsuz geçişine imkan sağlayan gelişmenin iki ülke arasındaki Türk soylarının birbirine kaynaşmasını sağlamasının yanı sıra iki ülke arasındaki ticaretin de gelişmesini sağlayacağı bildirildi.

Pasaportsuz seyahat imkanı sağlayan gelişme iki ülke vatandaşları tarafından sevinçle karşılandı. Kırgızistan ve Özbekistan vatandaşları, diğer Türk devletleri için de aynı uygulamanın hayata geçirilmesini istedi.

Yeni akıllı kimlik uygulaması ile Kırgızistan ve Özbekistan vatandaşlarının sınıra giriş ve çıkış bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Bu yenilik, herhangi bir ulaşım aracıyla (uçak, tren, araba, otobüs vb.) sınırı aşınca geçerli olacak.