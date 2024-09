Türk gıda devi iflasla boğuşuyor. 30 bin şubede ürünleri satılıyor

Ekonomik kriz büyük küçük demeden şirketleri zor duruma sokmaya devam ediyor. Girdikleri ekonomik dar boğazdan kurtulamayan şirketler ya konkordato ilan ediyor ya da iflas bayrağını çekiyor.

Son konkordato haberi ise İstanbul Kemerburgaz'da tesisleri bulunan Sütçü Yusuf Çiftliği'nden geldi.

2004 yılında kurulan çiftliğin 850 adet büyükbaş 550 adet de küçükbaş kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

2019 yılında et ve süt ürünleri üretimi yapmaya başlayan çiftlikte, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, kahvaltılık ve şarküteri ürünleri satış mağazasında tüketiciyle buluşuyor.

Türkiye'de 81 ilde 30 binden fazla şubeleri olan zincir marketlerde bile ürünleri satılan et ve süt ürünleri üreten Sütçü Yusuf Çiftliği'nin konkordato ilan etmesi herkesi şaşırttı.

İstanbul'da faaliyet gösteren et ve süt markası üreten Sütçü Yusuf Çiftliği mali zorlukları aşamadı. Konkordato ile maddi durumunu düzeltmeyi hedefleyen işletme mahkemeye başvurdu. Mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet verildi.