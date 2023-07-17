Türk mitolojisinde Abzar İyesi ne anlama geliyor?

Türk mitolojisinde Abzar İyesi ne demek? Abzar İyesi’nin özellikleri ve etimolojisi nedir? Detaylar haberde…

Türk mitolojisinde Abzar İyesi ne anlama geliyor?

Türk mitolojisinde Abzar İyesi, evin avlusunda veya bahçesinde koruyucu ruh anlamına geliyor

Abzar İyesi insanlara uzaktan ve değişik bir hayvan kılığında görünürler.

Batı Sibirya Tatarlarının mitolojisinde ise Ev sahibi olarak da bilinirler. Abzar İyesileri evcil hayvanları seviyorlar ve ilgileniyorlar. Tatarlara göre, huysuz hayvanlar Abzar İyesi tarafından öldürüleceği satıyorlar

Türk lehçelerinde Abzar İyesi, Öğen, Tirgen İyesi, Kura İyesi ve . Çula İyesi olarak da tanınır.

Abzar İyesi Ab/Apkökünden türemiştir. Abzar İyesi kelime kökünde rüzgâr anlamı taşır .

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