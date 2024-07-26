Türk sporcuya doping şoku. Olimpiyata alınmadı

Türk sporcuya doping şoku

Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, 2023 yılında Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda 71 kiloda bronz madalya elde etmiş ve Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanmıştı.

Oyunlar için Paris'e giden Erdemir'in adının kura çekiminde listelerde olmadığı ortaya çıktı. Erdemir'in CAS'taki davasının sonuçlandığı ve doping cezası aldığı ıçın oyunlara katılamayacağı öğrenildi.

Tuğrulhan Erdemir'den 17 Şubat 2024'teki yarışmada test sırasında alınan bir numunenin yasaklı madde "hidroklorotiyazid" için Atipik bulguya rastlanmıştı. Hidroklorotiyazid maddesinin 2024 WADA Yasaklılar listesinde diüretik ve maskeleme maddesi olarak yasaklanmıştı.

CAS ADD'nin 24 Temmuz 2024 tarihinde, geçici men cezasına ilişkin bir duruşmanın ardından, Tuğrulhan Erdemir'e verilen men cezasını onaylayan bir karar verdiği ortaya çıktı.