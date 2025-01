Türk Tabipleri Birliği'den Psikiyatri Asistanı Doktor İlkay Çelik’in açığa alınmasına tepki

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada TTB Asistan ve Uzman Hekimler Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Doktor İlkay Çelik'in açığa alınmasına ilişkin olarak, "Zorlukla ve yoğun emek sonrası kazanılan tıpta uzmanlık sınavı sonrası niteliği halk sağlığı için vazgeçilmez olan uzmanlık eğitimi sürecinin hukuksuzca kesintiye uğratılması bizler açısından kabul edilemez. Anayasal hakların yok sayıldığı, kendisinden olmayan her sesi susturmaya çalışan anti demokratik yaklaşımlardan tüm meslekler gibi hekimlerde etkileniyor" ifadeleri kullanıldı.

Türk Tabipleri Birliği'nden Türk Tabipleri Birliğinin Asistan ve Uzman Hekimler Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Doktor İlkay Çelik'in açığa alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim hakkımızdan ve mesleğimizden vazgeçmiyoruz. Türk Tabipleri Birliğinin Asistan ve Uzman Hekimler Kolu Yürütme kolu Üyesi Psikiyatri Asistanı meslektaşımız Doktor İlkay Çelik’in hukuksuzca içeri alınmasını kabul etmiyoruz. Her gün birçok örneğine tanıklık ettiğimiz rutinleşen sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle elinden alınmıştır. Zorlukla ve yoğun emek sonrası kazanılan tıpta uzmanlık sınavı sonrası niteliği halk sağlığı için vazgeçilmez olan uzmanlık eğitimi sürecinin hukuksuzca kesintiye uğratılması bizler açısından kabul edilemez. Anayasal hakların yok sayıldığı, kendisinden olmayan her sesi susturmaya çalışan anti demokratik yaklaşımlardan tüm meslekler gibi hekimlerde etkileniyor. Ülkenin her yerine yayılan baskı ve korkutma politikaları sağlıkta da kol geziyor. İtiraz ettiğimiz politikaların sonucu olan sağlık çeteleri gün yüzüne çıkmış, tıp şarlatanları ekranları kaplamışken çöken sağlık sistemine piyasacı anlayışa karşı çıkan toplumun fiziksel ruhsal sosyal ve siyasal iyilik halini savunan hekimler farklı şekillerde cezalandırılmaya çalışılıyor.

"EĞİTİM HAKKIMIZDAN DA MESLEĞİMİZDEN DE VAZGEÇMİYORUZ"

Hekimler; usulsüz görevlendirmeler, dayanıksız soruşturmalar açığa alma ve ihraçların yanı sıra performanstan kesme, kadro vermeme, akademik yükselmeyi engelleme, eziyet yönetmelikleri gibi rutinleşen tehditlerin baskısıyla mesleklerini yapmaya çalışıyorlar. Ancak korkutma, sindirme, tek tipleştirme amaçlı yapılan bu uygulamaların sonunda kazanan bizler oluyoruz. Meslektaşımızın da eğitim hakkını geri alacağından hiçbir şüphemiz yok. Ya bugün ya yarın elbet bu haksızlık sona erecek. Sağlık sisteminin çöküşünün bizzat şahidi olan genç hekimlere güvencesizliği, umutsuzluğu, göçü, baskıyı ve mobingi dayatan bu anti demokratik anlayışı bitirme çabamızda ısrarcıyız. Eğitim hakkımızdan da mesleğimizden de vazgeçmiyoruz."