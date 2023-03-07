Türk Telekom evinde kazandı

EuroCup’ta B Grubu 15. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, Promitheas Patras’ı konuk etti. Temsilcimiz baştan sona önde götürdüğü maçta rakibini 85-75 mağlup etti.

Bu sonuçla Türk Telekom 11. galibiyetini alırken Promitheas Patras ise 6. yenilgisini yaşadı.

Türk Telekom’da Nathan Sestina 18 sayı – 2 ribaund ile oynarken Axel Bouteille 21 sayı – 6 ribaund, Jerian Grant 19 sayı – 6 asist ile oynadı.

Michael Eric 8 sayı – 4 ribaund, Tony Taylor 10 sayı – 2 ribaund ile mücadele etti.

Arnoldas Kulboka 20 sayı – 5 ribaund ile oynarken Joe Thomasson 17 sayı – 4 ribaund – 4 asist, Anthony Cowan 14, George Conditt IV 8 sayıyla maçı tamamladı.