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Türk Telekom evinde kazandı

Eurocup'ta Türk Telekom, Promitheas ile karşılaştı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 21:54
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Türk Telekom Promitheas'ı devirdi

Türk Telekom evinde kazandı
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EuroCup’ta B Grubu 15. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, Promitheas Patras’ı konuk etti. Temsilcimiz baştan sona önde götürdüğü maçta rakibini 85-75 mağlup etti.

Bu sonuçla Türk Telekom 11. galibiyetini alırken Promitheas Patras ise 6. yenilgisini yaşadı.

Türk Telekom’da Nathan Sestina 18 sayı – 2 ribaund ile oynarken Axel Bouteille 21 sayı – 6 ribaund, Jerian Grant 19 sayı – 6 asist ile oynadı. 
Michael Eric 8 sayı – 4 ribaund, Tony Taylor 10 sayı – 2 ribaund ile mücadele etti.

Arnoldas Kulboka 20 sayı – 5 ribaund ile oynarken Joe Thomasson 17 sayı – 4 ribaund – 4 asist, Anthony Cowan 14, George Conditt IV 8 sayıyla maçı tamamladı.

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