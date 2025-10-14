Basketbol BKT EuroCup B Grubu üçüncü üçüncü maçında Türk Telekom, Karadağ temsilcisi Buducnost Podgorica'yı konuk etti.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 26-15 önde bitiren Türk Telekom, soyunma odasına 43-42 üstün gitti.

Son çeyreğe de bir sayı farkla 59-58 önde başlayan Ankara ekibi, parkeden de 79-72 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Türk Telekom, EuroCup'taki ilk galibiyetini aldı. 21 sayıyla oynayan Skylar Mays, galibiyette önemli rol oynadı.

BURSASPOR GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Bursaspor ise FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında, Fransa'nın Cholet Basket kulübüyle karşı karşıya geldi.

Birinci periyodu 23-20 üstün tamamlayan ev sahibi Bursaspor, devre arasına 38-37 geride gitti.

Üçüncü periyodu 6 sayı farkla 60-54 önde tamamlayan Cholet Basket, maçı da 84-72 kazandı.

İkinci maçından da mağlup ayrılan Bursaspor Basketbol, C Grubu'nda son sırada yer alıyor. Cholet Basket ise ilk galibiyetini aldı.

Maçın en skorer ismi 19 sayı atan Bursasporlu Crawford oldu. Cholet Basket'te Agbo 16, Kountz 14 ve Ayayi 13 sayıyla oynadı.