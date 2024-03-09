Türk usulü kurtarma. Fırtına feribotun kapağını koparttı

Kaynak: İHA
Türk usulü kurtarma. Fırtına feribotun kapağını koparttı
Elazığ'da, fırtına nedeni ile feribotun kapağı koptu. Yolcular büyük panik yaşarken bazıları çığlıklar attı. Feribotun içindeki yolcular ve araçlar, başka bir feribotun yanaşıp kapağı indirmesi ile tahliye edildi.

Akıllara durgunluk veren olay Malatya-Baskil seferi yapan Aslantepe isimli feribotta yaşandı. Önceki gün göre sabah saatlerinde yoğun fırtına nedeni ile Fethi Sekin feribot iskelesinde kapağa bağlı halatın kopması sonucunda kapak suya düştü.

İçinde yolcu ve araçların bulunduğu feribot, rüzgarın etkisiyle sürüklenerek açıldı. Bu sırada başka bir feribot, su üstünde kapağını diğer feribotun içerisine açarak yolcu ve araçları tahliye edip iskeleye döndü.
Yolcular büyük bir badire atlatırken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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