Türk vatandaşlığı 150 liraya düştü! Şaka değil nasıl olur demeyin

2018 yılında alınan bir kararnameyle, yabancılara 250 bin dolarlık yatırım yapmaları karşılığında vatandaşlık hakkı verilmiş, bu miktar daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 400 bin dolara yükseltilmişti. Ancak yasada yapılan değişiklikler, mevcut boşlukları gidermediği için eleştiriliyor.

GAYRİMENKULLERİNİ AKRABALARINA SATIYORLAR

Yasanın getirdiği boşluklar, gayri resmi yollarla vatandaşlık elde edenlerin üzerine gidilmemesine yol açıyor. İlk yıllarda, çetelerin gayrimenkullerin değerini abartarak vatandaşlık sağladığı biliniyor. Dolandırıcılar şimdi ise, yabancı kökenli Türk vatandaşlarının gayrimenkullerini akrabalarına satarak vatandaşlık sürecini devam ettirdikleri yeni yöntemler deniyorlar.

DEVLETİN KASASINA SADECE 150 LİRA GİRİYOR

Bu süreçte devletin kazancı sadece 150 lira oluyor ve yabancı kökenli kişiler yasal açıkları kullanarak para transferi yapıyorlar. Genç Parti Genel Başkan Vekili Burçin Şahindur, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, yabancıların aldıkları gayrimenkullere üç yıl satılamaz şerhi konulduğunu, ancak yasanın mülkün kime satılacağına dair bir kısıtlama getirmediğini belirtti.

3 YIL SATAMAMA ŞARTI BİTİNCE AKRABAYA SATIYORLAR

Şahindur, “Yasa çıkalı altı yıl oldu ve yasada mülkün sadece üç yıl satılamayacağına dair bir şart var, ancak kime satılacağına dair bir şart yok. Yeni Türk vatandaşları, üç yıl satmama şartını doldurduktan sonra mülklerini istedikleri kişiye satabilirler ve genellikle akrabalarına satmayı tercih ediyorlar” dedi.

"YASAL BOŞLUKLAR VAR"

Şahindur ayrıca, “Gayrimenkul yoluyla vatandaşlık verilmesine karşıyız. Yasal boşluklar nedeniyle Türkiye’nin istila edildiğini ve gayrimenkul sektöründekilerin bu duruma sıkça tanık olduğunu” ifade etti. AKP hükümetinin bu konuda neyi beklediğini sorgulayan Şahindur, “Yeterince belirsiz kişiyi ülkeye doldurmadılar mı? Kent merkezlerinde sığınmacı gettoları oluşmadı mı? Türk halkı sığınmacılardan zarar görmedi mi?” diye ekledi.

"ACİL ÖNLEM ALINMAZSA..."

Son olarak, Şahindur, “Bu soyguna göz yumanlar da en az soygunu yapanlar kadar suçlu. Acil önlem alınmazsa, yabancılar ‘kazanılmış hakkımız’ diyerek vatandaşlık alacak ve demografik yapı kökten değişecek. Vatandaşlarımızı bu soygun düzenini durdurmaya ve Türk vatandaşlığının onurunu korumaya çağırıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.