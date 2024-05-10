Türk vatandaşlığı vaadi veren dolandırıcılar yakalandı

Kaynak: DHA
Türk vatandaşlığı vaadi veren dolandırıcılar yakalandı
Yalova’da Suriye ve Iraklıları Türk vatandaşlığı vaadi ile dolandıranlara yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı. Zanlılardan 1’i tutuklanırken 4 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yalova’da meydana gelen dolandırıcılık vakası sonrasında harekete geçen Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele personelleri 5 şahsı yakaladı. Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar Türk vatandaşlığı vaadi ile sahte evrak hazırlayarak Suriyeliler ve Iraklıları dolandırdı.

Şüpheliler, dün sabah saatlerinde adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Eş zamanlı yapılan operasyonda şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 49 adet 9 mm fişek, 74 adet 7.65 mm fişek, 19 adet 6.35 mm fişek, 8 senet, vekaletname ve benzeri evrak, 1 av tüfeği, 12 kartuş, 41 şeffaf kutu içinde 75 kilo 910 gram bandrolsüz açık nargile tütünü polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.C tutuklanırken, E.C., M.C., E.B. ve M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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