Türk yatırımcılar için ideal kripto borsaları: Öne çıkan platformlar (2025)

Geçtiğimiz eylül ayında yayımlanan ve kripto varlık piyasasına yönelik ilgiyi konu alan bir araştırma, Türkiye’deki katılımcıların %65’inin kripto varlık satın almaya ilgi duyduğunu gösterdi. Tam da bu sebeple, Bitcoin’in psikolojik sınır olarak kabul edilen 100 bin dolar seviyesini geçtiği yeni boğa piyasasında ilk kez kripto para satın alacakların dikkat etmesi gerekenler yeniden gündeme geldi. Peki Türk kullanıcılar kripto para borsası seçerken nelere dikkat etmeli? Türkiye’deki kullanıcılar için en ideal kripto borsaları hangileri?

Google Trends’e göre “kripto” aramaları yükselişte!

Bir ülkede kripto varlıklara yönelik ilgiyi gerçek zamanlı ölçmenin en pratik yollarından biri olan Google Trends verileri, Türkiye'den Google'da yapılan "kripto" aramalarının kasım ayının başından bu yana istikrarlı olarak arttığını ortaya koydu. Kripto yanlısı bir seçim kampanyası yürüten Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle başlayan ralli, daha önce hiç kripto al/sat yapmamış her yaştan kullanıcının yükseliş fırsatından yararlanma talebini beraberinde getirdi.

Google Trends verilerine göre 3 Eylül'den kasım ayının sonuna kadar olan dönemde Türkiye'den Google'da "kripto" araması yapma eğilimini gösteren grafik. İlginin özellikle 5 Kasım ABD başkanlık seçimlerinden sonra arttığı ve en yüksek seviyeye ulaştığı görülüyor.

Türk kullanıcılar kripto borsası seçerken nelere dikkat etmeli?

Türkiye, 2024'te kripto regülasyonu konusunda önemli bir adım atarak kamuoyunda kripto yasası olarak bilinen Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemesini yasalaştırdı. Bu gelişmeyle Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen şirketlerin SPK'dan lisans alması şart koşuldu. Böylece güvenli kripto yatırımı yapmak isteyenlerin kripto para borsası arayış kriterlerine bir yenisi eklendi. İşte, ideal kripto borsası ararken dikkat edilmesi gereken tüm kriterler:

Türk lirası ile kripto alım satımı: Hızlı kripto al/sat yaparak piyasadaki fırsatları bir an önce değerlendirmek isteyen Türkiye’deki kullanıcıların, TL bakiyelerini kripto yatırımı yapmak için TRY paritesi desteği sunan borsaları tercih etmesi oldukça önemli. Zira TL varlığınızı USDC veya USDT gibi stabilcoin'ler dönüştürme işlemi Türk kripto yatırımcıları için hem ek maliyetlere sebep olur hem de yatırım fırsatlarının saniyeler içinde kaçmasıyla sonuçlanabilir.

Banka anlaşmaları: Her kullanıcının her bankada bir TL mevduat hesabı olmadığı düşünüldüğünde, Türkiye’de yatırım yapmak için bir kripto işlem platformu arayan kullanıcıların 7/24 TL transfer edebilmelerine olanak tanıyan banka anlaşmaları yapmış kripto borsaları tercih etmesi gerekir. TL bakiye yükleme olarak da anılan TL para transferi desteği sunan yerli kripto para borsaları, Türk kullanıcılar için idealdir.

7/24 Türkçe canlı destek: Kripto yatırımına yeni başlayan kullanıcılar platformlarda canlı destek ile tüm sorularına yanıt bulmak isteyebilir. Bu noktada Türkçe 7/24 canlı destek sunan kripto platformları tercih sebebi olmalıdır.

SPK ile uyum: Güvenli kripto al/sat işlemlerine başlamak isteyenler, belirli sermaye şartlarını yerine getiren, SPK tarafından operasyonel süreçleri titizlikle incelenmiş kripto varlık hizmet sağlayıcılarını tercih etmesi de önemlidir. Zira Türkiye’de izinli olmayan veya SPK’nın Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde yer almayan platformlar, Türkiye'de hizmet veremez. Bu platformlarda yapılan kripto alım satımları risk taşır.

Şeffaflık ve güvenlik taahhüdü: Her kripto varlık platformu şeffaflık ve güvenlik vadetse de önemli olan bu taahhüdü nasıl desteklediğidir. Kripto varlık platformu için inceleme yaparken, bağlı olduğu yatırım grubu, yönetim kadrosu, sunduğu güvenlik kriterleri/teknolojileri dikkate alınmalıdır.

Türk yatırımcılar için en ideal kripto borsaları: Hangi platformlar öne çıkıyor?

SPK’nın yayımladığı son Faaliyette Bulunanlar Listesi'ne göre göre Türkiye’de faaliyette bulunan 77 kripto varlık platformu var. Rekabetin giderek arttığı bir sektörde doğru platformu seçmek de özellikle yeni başlayan kripto yatırımcıları için zorlaşıyor. Köklü bir kripto varlık platformunun güvenini üçüncü yılında vermeyi başaran CoinTR, 2024 ve 2025’te Türkler için en ideal kripto varlık platformu olma hedefiyle ilerliyor.

CoinTR, yukarıda sıralanan kriterlerin hepsine uyum sağlıyor. SPK’nın listesinde yer alan CoinTR, başta Vakıfbank ve Ziraat Bankası olmak üzere kamu bankalarıyla yaptığı işbirlikleri sayesinde hesaba TL yatırma işlemlerini kolay ve masrafsız hâle getiriyor. Her biri bankacılık sektöründen veya bürokrasiden gelen uzman bir kadronun yönettiği CoinTR bu yönüyle de öne çıkıyor. Ayrıca CoinTR, yeni başlayan bir yatırımcının ilk kripto alım satım işlemlerini yapabileceği 250’den fazla coin ve token’i TRY cinsinden, yatırım miktarı fark etmeksizin satın alma imkanı tanıyor.

7/24 Türkçe canlı destek, deneyimli ekip, şeffaflık, güven gibi ilkelerle inşa ettiği markasıyla CoinTR, “Türkiye’deki kullanıcılar için en ideal kripto borsası hangisi?” “Hangi platformlar öne çıkıyor?” sorusuna verilebilecek en ideal yanıt olma özelliği taşıyor.