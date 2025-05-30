Türk Yatırımcıların Yeni Gözdesi: Dubai

Geçtiğimiz günlerde Körfez bölgesinin en dikkat çekici şehirlerinden biri olan Dubai’deydim. Açıkça söylemeliyim ki; planlı şehir yapısı, temiz sokakları, nazik insanları, saygılı sürücüleri, etkileyici mimarisi ve geleceğe dönük vizyonuyla Dubai’ye hayran kalmamak elde değil. Peki, bu ilgiyi haklı kılan sebepler neler?

Dünyanın en yüksek binası, en büyük alışveriş merkezi, gösterişli gökdelenler, halk arasında “7 yıldızlı otel” olarak bilinen Burj Al Arab, yapay palmiye adası, lüks yaşam tarzı, çöl safarileri ve bol güneşiyle Dubai, son yıllarda sadece bölgesel değil küresel ölçekte de dikkatleri üzerine çekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en gelişmiş emirliği olan şehir, yalnızca ekonomik değil; kültürel ve turistik açıdan da ön plana çıkıyor.

PETROLDEN TİCARETE DÖNÜŞEN EKONOMİ

Dubai'nin ekonomik yapısı geçmişte büyük ölçüde petrole dayansa da bugün bu gelirler, ekonominin yalnızca yaklaşık %2’sini oluşturuyor. Günümüzde şehir; ticaret, turizm, emlak, finans ve lojistik sektörlerine dayalı çeşitlendirilmiş bir ekonomik modele sahip. Orta Doğu’nun ve hatta MENA bölgesinin en önemli finans merkezlerinden biri olan Dubai, uluslararası bankalar ve finans kurumları için stratejik bir üs konumunda.

Jeostratejik konumu sayesinde Avrupa, Asya ve Afrika arasında önemli bir ticaret ve lojistik köprüsü işlevi gören şehirde, Jebel Ali Limanı ve Dubai Uluslararası Havalimanı küresel ticaretin merkezi noktaları arasında yer alıyor.

KOZMOPOLİT YAPI VE KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Dubai nüfusunun yaklaşık %85’i yabancı uyruklulardan oluşuyor. Bu oran, şehrin ne kadar kozmopolit bir yapıya sahip olduğunu açıkça gösteriyor. Hindistan, Pakistan, Filipinler gibi ülkelerin yanı sıra Arap dünyası ve Avrupa’dan da birçok kültür Dubai’de bir araya geliyor. Geleneksel Arap mimarisi ile modern sanatın bir arada görülebildiği şehir, operadan sanat galerilerine, film festivallerinden tasarım etkinliklerine kadar geniş bir kültürel yelpazeye sahip.

Ayrıca yıl boyunca güneşli ve sıcak bir iklime sahip olan Dubai, özellikle ekim ve nisan ayları arasında turizm açısından en uygun dönemi sunuyor. Su sporları, çöl safarileri, deve gezileri, kum sörfü ve geleneksel Arap geceleri gibi etkinliklerle turistik cazibesini koruyor.

YATIRIMCILAR İÇİN KÖRFEZ’İN İNCİSİ

Dubai, gelişmiş altyapısı ve sunduğu cazip fırsatlarla yatırımcılar için bölgenin parlayan yıldızı. Doğu ile Batı’nın buluşma noktası olarak konumlanan şehir, stratejik konumu sayesinde küresel iş dünyasının ilgisini çekiyor.

Yatırımcılara özel serbest bölgeler — Jebel Ali Free Zone (JAFZA), Dubai International Financial Centre (DIFC) ve Dubai CommerCity (DCC) — %100 yabancı mülkiyet hakkı, vergi muafiyetleri ve iş yapma kolaylığı gibi önemli avantajlar sunuyor. Özellikle DIFC, İngiliz hukuk sistemi temelli özel bir yargı yapısı sayesinde uluslararası finans kuruluşları ve fintech girişimleri için güvenli bir ortam sağlıyor.

Kültürel ve dini yakınlıklar nedeniyle, Dubai özellikle Türk yatırımcılar için ayrıcalıklı bir pazar niteliğinde. Bugün Türkiye’den yüzlerce şirket ve girişimci, Dubai’de iş yapma fırsatlarını değerlendiriyor. Şehirde faaliyet gösteren on binden fazla küresel şirket, Dubai’nin iş hacmini ve uluslararası çekiciliğini gözler önüne seriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GELECEK VİZYONU

Dubai'nin sadece bugünü değil, geleceğe dair hedefleri de yatırımcılar için heyecan verici. “Dubai Temiz Enerji Stratejisi 2050” kapsamında, şehrin 2050 yılına kadar enerjisinin %75’ini yenilenebilir kaynaklardan üretmesi hedefleniyor. Bu vizyon, temiz enerji alanında yatırım yapmak isteyenler için önemli fırsatlar yaratıyor.

Ayrıca “D33 Ekonomik Vizyonu” adı verilen kalkınma planıyla Dubai, ekonomik çıktısını iki katına çıkararak dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri olmayı amaçlıyor. Nüfus artışı ve sürdürülebilir kalkınmaya verilen önemle birlikte, şehir uzun vadede dinamik ve gelişen pazarlara açılmak isteyen yatırımcılar için cazip bir merkez haline geliyor.

GELECEĞE AÇILAN KAPI: DUBAİ

Dünyadaki nüfusun üçte ikisine yalnızca sekiz saatlik uçuş mesafesinde yer alan Dubai, dünya standartlarındaki altyapısıyla birleştiğinde küresel ticaretin yeni merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Stratejik yatırımları, güçlü ekonomik yapısı ve yenilikçi vizyonu ile Dubai, küresel ölçekte büyümeyi hedefleyen Türk yatırımcı ve girişimcileri bekliyor.