MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’teki süreç komisyonuna çağrı yaparak, “Açık açık söylüyorum, alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem” demişti.

Bahçeli’nin “İmralı’ya gitmeme izin veriyor musunuz” sorusunu MHP milletvekilleri ayakta alkışlamıştı.

Bahçeli’nin ‘İmralı’ açıklamalarının yankıları devam ediyor.

TBMM'de kurulan komisyon, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da ziyaret edilmesini bugün görüşeceği ifade edildi. Ziyarete ilişkin tavrını henüz açıklamayan CHP'nin kararı toplantı öncesinde duyurulacağı bildirildi.

Komisyonda AKP'den 22, CHP'den 11, DEM Parti'den 5, MHP'den dört, Yeni Yol Grubu'ndan 3, HÜDA PAR'dan 1, Yeniden Refah Partisi'nden 1, TİP'ten 1, EMEP'ten 1, Demokratik Sol Parti'den 1 ve Demokrat Parti'den 1 milletvekili ile toplam 51 üye bulunuyor.

Diğer yandan TKP bu görüşmeye karşı çıkmıştı. Türkiye’nin en 'milliyetçi' partisinin başındaki isim, Marksist ideolojilerle kurulan terör örgütü PKK’nın lideriyle görüşülmesi için diretirken, Marksist TKP bu girişimi “emperyalistlerin planı” olarak lanetlemişti.

Bahçeli'nin başlattığı tartışmalara Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da katıldı.

Yıldırım, X hesabından Yıldıray Çiçek’in yazısını paylaşarak şunları yazdı:

‘TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN İLE GÖRÜŞSE, ZERRE ŞÜPHE DUYMAM’

“Güncel İmralı tartışmalarına cevap niteliğinde, yıllar önce—tam 12 yıl önce—çözüm süreci döneminde yazdığım şu cümleyi tekrar hatırlatmak istiyorum: ‘Başbuğ Alparslan Türkeş bugün dirilip gelse ve Liderimiz Devlet Bahçeli ile birlikte İmralı’ya gidip kapalı kapılar ardında teröristbaşı Öcalan ile görüşse, zerre şüphe duymam. Onlar hangi adımı atarsa atsın, tek düşünceleri Türk milletinin çıkarları olur.’ Ona duyulan güven duygusu böyle bir şeydir. Onun siyasi menfaat hesabı, gizli ajandası olmaz.”

“TÜRKEŞ VE O’NUN EMANETLERİ SİZİN ÇAMAŞIR SUYUNUZ DEĞİLDİR...”

MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın paylaşımını alıntı yaparak çok sert gösterdi.

Türkeş şunları yazdı:

“Başbuğ Alparslan Türkeş’in yaptıkları ortadadır ve yapacaklarının da teminatıdır.

Kendisi ebedi aleme göçmüş ve bu dünyada Türk Dünyası’nın gönlünde dünya var oldukça yaşayacaktır.

Vefat etmiş olan insan adına konuşmak hatta ve hatta onun adına hüküm cümleleri kurmak her şeyden önce kul hakkına girmektir…

Sizi bir TÜRKEŞ olarak son kez uyarıyorum...

İçinde olduğunuz bu ihanet sürecini Babam Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’i dahil ederek aklamaya çalışamazsınız... TÜRKEŞ ve O’nun emanetleri sizin çamaşır suyunuz değildir...

Bu arada hatırlatayım;

TÜRKEŞ yaşasaydı APO’yu asacağını belki 100 kez söylemiştir. TÜRKEŞ nerede sizin bilge lideriniz nerede!!!”