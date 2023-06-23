Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı bugün yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamındaki istişare toplantısının bugün Washington'da düzenleneceğini bildirdi.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı bugün yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlar arası heyetin, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ve üst düzey ABD’li yetkililerle istişarelerde bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, "İstişarelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması, Nisan 2022'de Ankara'da başlatılmıştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında, Ekim 2021'de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması, 4 Nisan 2022'de Ankara'da başlatılmıştı.

Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
Son Haberler
Simpsonlar'ın 2023 kehanetleri nedir? Simpsonlar 2023 için hangi kehanetlerde bulundu? Keşfet
Simpsonlar'ın 2023 kehanetleri nedir? Simpsonlar 2023 için hangi kehanetlerde bulundu?
Türk kızları Suriyelilerin tacizlerine isyan etti: 10 yaşında minibüsteyken... Güncel
Türk kızları Suriyelilerin tacizlerine isyan etti: 10 yaşında minibüsteyken...
İstanbullular 8 kişilik taksilere binecek Güncel
İstanbullular 8 kişilik taksilere binecek
Türkiye'yi alarma geçirecek olay. Yolcu otobüsünde ele geçirildi Güncel
Türkiye'yi alarma geçirecek olay. Yolcu otobüsünde ele geçirildi
Dev bankadan Mehmet Şimşek'e 'şok' uyarı geldi Ekonomi
Dev bankadan Mehmet Şimşek'e 'şok' uyarı geldi
Ağrı'da 229 kaçak göçmen sınır dışı edildi Güncel
Ağrı'da 229 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Fotoğraftaki kadın sanatçıyı tanıdınız mı? Giydiği ayakkabıya dikkatli bakın Magazin
Fotoğraftaki kadın sanatçıyı tanıdınız mı? Giydiği ayakkabıya dikkatli bakın