Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı bugün yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlar arası heyetin, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ve üst düzey ABD’li yetkililerle istişarelerde bulunacağı kaydedildi.
Açıklamada, "İstişarelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması, Nisan 2022'de Ankara'da başlatılmıştı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında, Ekim 2021'de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması, 4 Nisan 2022'de Ankara'da başlatılmıştı.